آلاف البلجيكيين يشاركون في مسيرة ضد ارتفاع درجة حرارة الأرض

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة الأحد بوسط العاصمة البلجيكبة بروكسل لحث الحكومة المحلية والدول الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه مكافحة التغير المناخي مع انطلاق مؤتمر للأمم المتحدة في بولندا بشأن السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتأتي المظاهرات بعد يومين من مشاركة مئات الأشخاص في احتجاج قرب البرلمان ضد أسعار الوقود المرتفعة مستلهمين نشاط حركة "السترات الصفراء" الفرنسية المناهضة للضرائب.

ودعا المتظاهرون إلى سياسات "طموحة" في مكافحة التغير المناخي تنجح في الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة بحيث تقتصر الزيادة على 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجات الحرارة قبل الثورة الصناعية وذلك التزاما بأهداف اتفاقية باريس للمناخ المبرمة في عام 2015.

وتتزامن مظاهرات بروكسل مع بدء قمة للأمم المتحدة عن التغير المناخي على مدار يومين بمدينة كاتوفيتسه البولندية.

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