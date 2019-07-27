شاهد: الشرطة تواجه المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في هونغ كونغ

شهدت هونغ كونغ مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خروجوا في مسيرة غير مرخصة في أحد الأحياء التي شهدت أعمال عنف قبل أيام.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة في حي استهدف فيه متظاهرون من قبل مجموعة من مثيري الشغب قبل أيام، قامت كذلك بمهاجمة الناس بعنف في محطة قطار.

وتجمع المتظاهرون لتحدي المهاجمين الذين كانوا يرتدون ملابس بيضاء وقاموا بالاعتداء على العشرات ليلة الأحد الماضي.

وتشهد هونغ كونغ منذ ما يقرب الشهرين احتجاجات ضد مشروع قانون لتسليم المجرمين من شأنه السماح للصين بمحاكمة المشتبه بهم وهو ما يثير مخاوف حقوقية لدى المعترضين على المشروع.