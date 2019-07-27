منظمة الصحة العالمية تشيد بالتقدم في مكافحة التبغ لكنها تأمل بإطفاء مزيد من السجائر

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن تقدما أحرز في خفض عدد المدخنين وفي استهلاك التبغ لكن الحكومات في حاجة لبذل مزيد من الجهد لمساعدة 1.1 مليار مدخن في العالم في الإقلاع عن التدخين.

وأضافت المنظمة في تقرير أن نسبة استخدام التبغ انخفضت في أغلب الدول لكن الزيادة السكانية تعني أن عدد من يدخنون لا يزال مرتفعا. ونحو 80 بالمئة من مدخني العالم يعيشون في دول فقيرة أو متوسطة الدخل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص أن يفعلها للحفاظ على صحته".

وأضاف أن الحكومات التي طبقت سياسات مناهضة للتدخين مثل رفع الضريبة على السجائر وحظر الإعلانات عن التبغ تقدم "أدوات عملية تساعد بها الناس على الإقلاع عن تلك العادة بما يضيف أعواما لحياتهم".

وتشير أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من سبعة ملايين شخص في العالم سنويا.

لكن التقرير أشار إلى أن الكثير من الدول لم تطبق بعد سياسات مناسبة وحثت المنظمة الحكومات على بذل مزيد من الجهد لتطبيق إجراءات مناهضة للتدخين مثل تقديم خدمات بالمجان لمن يريدون الإقلاع وحماية الناس من دخان التبغ وطبع تحذيرات قوية من مخاطر التدخين وفرض ضرائب أعلى على السجائر وحظر الإعلان عنها.

للمزيد على يورونيوز:

ألباني يتفاجأ برؤية صورة ساقه المبتورة على علب السجائر دون أخذ موافقته

فيديو: إندونيسيا تحارب السمنة وتلزم شرطييها البدينين ببرنامج تنحيف قاس

السويد تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة التدخين.. تعرّف عليها