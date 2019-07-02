السويد تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة التدخين.. تعرّف عليها

بدأت السويد العمل بقرار حظر التدخين في الهواء الطلق في الأماكن العامة، كالملاعب الرياضية وأرصفة محطات القطارات.

قرار الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، يشمل أيضا التدخين في كافة أقسام المطاعم المغلقة وغير المغلقة ومداخل الأمكنة المخصصة للتدخين، ويشتمل الحظر أيضاً على الأرجيلة والسجائر الالكترونية.

ويهدف القانون الجديد لجعل السويد خالية من التدخين بحلول عام 2025، ويشار إلى أن الأرقام الر سمية تفيد بأن 11 في المئة فقط من سكان البلاد، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، دخّنوا السجائر بشكل يومي في العام 2016، وتقل نسبة المدخنين إلى حوالي 10 بالمائة في بعض الأحيان.

ويجدر بالذكر أن نحو 6 ملايين شخص يموتون سنوياً نتيجة للتدخين، ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2030 في حال ما استمرت معدلات التدخين على الوتيرة التي نشهدها اليوم، ومن المعلوم أن التدخين يستنزف الاقتصادات الوطنية من خلال رصد تكاليف إضافية هائلة على الرعاية الصحية.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدّم منذ العام 1988 أكثر من جائزة في اليوم العالمي لمكافحة التبغ إلى منظمات وأشخاص قدموا اسهامات استثنائية وفعالة لغرض مكافحة التبغ. وفي 31 أيار 2008 دعت المنظمة الدولية لحظر تام ونهائي على اعلانات السجائر، حيث قالت المنظمة أن الدراسات أثبتت أن هناك علاقة قوية بين اعلانات منتجات التبغ والسجائر وبين بداية التدخين.

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