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قبرص

قبرص تعتقل بريطانية وتفرج عن إسرائيليين على خلفية دعوى اغتصاب كاذبة

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
حافلة شرطة تقل سياحاً إسرائيليين اتهمتهم فتاة بريطانية باغتصابها في قبرص
حافلة شرطة تقل سياحاً إسرائيليين اتهمتهم فتاة بريطانية باغتصابها في قبرص -
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رويترز
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قال مصدران في الشرطة القبرصية إنها اعتقلت بريطانية تبلغ من العمر 19 عاماً يوم الأحد للاشتباه في تقديمها لبلاغ كاذب عن تعرضها لجريمة اغتصاب جماعي اعتقل فيها 12 شاباً إسرائيلياً.

وذكر مسؤول في الشرطة أن السلطات أفرجت عن سبعة إسرائيليين يوم الأحد. وتم الإفراج عن خمسة الأسبوع الماضي.

وكان 12 شخصاً قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا. ونفى الشبان تلك المزاعم.

وقال أحد المصدرين "لم تقع أي جريمة اغتصاب" واحتجزت الفتاة.

وقال وزير التعليم الإسرائيلي رفائيل بيريتس للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد عن قضية قبرص "نحتاج لمراجعة التفاصيل. نحن نؤيد بكل تأكيد أن يكون لدى أبناء إسرائيل أعلى المعايير الأخلاقية".

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