تقرير جديد يكشف حجم وفيات الأطفال في الاتحاد الأوروبي خلال ال20 سنة الأخيرة

أكدّ تقرير رسمي أن عدد الأطفال في دول الاتحاد الأوروبي الذين يقضون قبل أن يتمّوا عامهم الأول، قد انخفض إلى النصف خلال العقدين الماضيين.

وأظهر تقرير نشرته مديرية "يوروستات" اليوم الجمعة أن متوسط وفيات الأطفال في دول الاتحاد الأوروبي في العام 1997 بلغ 6.8 لكل ألف طفل، والآن، وبعد عشرين عاماً أصبحت تلك النسبة 3.6 بالألف.

و"يورستات" هي مديرية للمفوضية الأوروبية إدارتها في لوكسمبورغ، وهي مسؤولة عن تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي.

وأوضح تقرير "يورستات" أنه في العام 2017 توفي 18200 طفل فبل أن يتم عامه الأول، وتصدر مالطا ورومانيا وبلغاريا أعلى معدلات وفيات الرضع في أحدث الإحصاءات، بينما سجلت قبرص وفنلندا أقلّ تلك المعدّلات.

يورستات ec.europa.eu

وأرجع التقرير سبب انخفاض معدلات الوفاة عند الأطفال إلى "ارتفاع مستوى المعيشة وتحسين أنماط الحياة والتقدم في حقل التعليم وأيضاً في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية"، مشيراً إلى أن انخفاض معدّل وفيات الرضّع، يعد أحد أهم العوامل في زيادة متوسط العمر المتوقع في الاتحاد الأوروبي.

للمزيد في "يورونيوز":