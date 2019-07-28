بعد 20 عاماً من اعتلائه العرش.. ما الذي حققه الملك محمد السادس للمغرب؟

عشرون عاماً مروا منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب خلفاً لوالده الحسن الثاني الذي رحل عام 1999 بعد نحو أربعة عقود من الحكم.

في الثلاثين من تموز/ يوليو نصب الشاب ذو الخمسة وثلاثين عاماً ملكاً على بلاده، واعداً شعبه بالكثير.

فما الذي تحقق للمغاربة خلال هذين العقدين؟

افتتح الملك الشاب عهده بعزل وزير الداخلية في عهد أبيه، إدريس البصري، الذي ينظر إليه كرمز للبطش والقمع والتنكيل بالمعارضة، وسمح بعودة معارض شهير هو أبراهام السرفاتي من المنفى، وشكل هيئة سميت بـ"هيئة الإنصاف والمصالحة" تعنى بأمر تعويضات المعتقلين السياسيين والمناطق المهمشة.

المرأة

ورغم عدم رضا الحقوقيين الكامل عن وضع المرأة في المغرب حالياً، إلا أن قانوناً صدر عام 2004 يخص الأسرة، عزز من دور المرأة أسرياً وأعطاها حقوقاً جديدة وعقد عملية تعدد الزوجات في حين سهل الطلاق. وهذا القانون جاء بعد معركة بين الإسلاميين ودعاة التحديث.

البنية التحتية والمشاريع الخدمية

بعد أقل من عشر سنوات على حكم محمد السادس، افتُتح ميناء طنجة تحديداً عام 2007، ليكون الأكبر في أفريقيا من حيث حجم الحاويات، وجرى توسيعه الشهر الماضي ليصبح الأكبر في حوض المتوسط كذلك.

أما عام 2016 فافتتح العاهل المغربي محطة انتاج كهرباء بالطاقة الشمسية في ورزازات، تعد من الأكبر في العالم.

ونهاية العام الماضي أطلق المغرب أول قطار فائق السرعة في أفريقيا يربط طنجة شمالاً بالدار البيضاء غرباً.

الإرهاب

تبنى المغرب في عهده قانوناً للإرهاب عزز من صلاحيات الشرطة بشكل كبير وهو ما أثار الجدل حينها. هذا القانون جاء بعد تعرض الدار البيضاء لسلسلة هجمات انتحارية متزامنة منتصف أيار من العام 2003 أوقعت 54 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.

بعدها بحوالي ثماني سنوات تعرضت مدينة مراكش السياحية لهزة إرهابية عندما انفجرت قنبلة في مقهى بساحة جامع الفنا، وراح ضحية هذا الهجوم 17 قتيلاً منهم سياح أجانب.

نحو ثماني سنوات أخرى وتحديداً نهاية العام الماضي قتلت سائحتان في ضواحي المدينة على يد خلية إرهابية يقول المحققون أنها استلهمت جريمتها من تنظيم داعش.

السياسة الأفريقية

على المستوى الخارجي والإقليمي، استعاد المغرب مقعده في الاتحاد الأفريقي عام 2017 بعد غياب استمر ثلاثة عقود سببته قضية الصحراء الغربية، القضية التي تتربع على رأس أولويات العمل الديبلوماسي المغربي.

واقترح المغرب عام 2007 منح المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادته، بينما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء حول تقرير المصير سبق أن طرحته الأمم المتحدة، ويشوب العلاقات المغربية الجزائرية الكثير من التوتر جراء هذا الخلاف.

التنمية والربيع العربي

لكن التحديات لم تكن لتقتصر فقط على هذه العناصر في ظل غليان المنطقة العربية وانطلاق الربيع العربي عام 2011، ورغم اختلاف بعض المعطيات في المغرب إلا أنه يمكن إيجاد الكثير من التقاطعات والنقاط التي يشترك فيها مع الدول العربية والتي أثارت تململ شعوبها كالبطالة والفساد والاستبداد، فكيف تعامل ملك المغرب معها؟

تعاني المملكة من بطالة مرتفعة تصل إلى 10 بالمئة تقريباً إضافة إلى فوارق اجتماعية وطبقية، لذا يسعى المغرب لصياغة نموذج تنموي جديد بعد اعتراف محمد السادس عام 2017 أن النموذج المتبع حتى تلك اللحظة "غير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية".

هذا التوجه جاء بعد تظاهرات شهدتها منطقة الريف وجرادة عامي 2017/ 2018 أسفرت عن اعتقالات وأحكام شديدة في موجة لاحقة لاحتجاجات مشابهة شهدتها منطق أخرى في البلاد في 2009 و2007.

كما أن حمى الربيع العربي قد لامست جسد المغرب عندما انطلقت تظاهرات عام 2011 قادها شباب "حركة 20 فبراير" الاحتجاجية والتي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية تتضمن إسقاط الفساد والاستبداد.

نتج عن هذه الاحتجاجات تبني دستور جديد بعد نحو خمسة أشهر يبقي على صلاحيات الملك الواسعة إنما مع تكثيف صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان.

وبعد أربعة أشهر وتحديداً في نوفمبر 2011 فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالانتخابات وترأس أمينه العام عبد الإله بنكيران حكومة المغرب، وهو حزب معارض منذ تأسيسه عام 1997.

ولم تكن المرة الوحيدة حيث فاز الحزب مجدداً بانتخابات عام 2016، إلا أن الحكومة ترأسها الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني، حيث عينه الملك قائداً لفريق حكومي كرس هيمنة شخصيات مقربة من القصر.

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