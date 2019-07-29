شاهد: هندي يقطع ثعباناً بأسنانه انتقاماً بعد تعرّضه للدغة

قال بابو رام، والد رجل هندي عضه ثعبان، إن ابنه انتقم لنفسه وعض الثعبان وقتله. ويظهر شريط فيديو نقلته وكالة رويترز للأنباء الثعبان "ممزقاً بالفعل"، ويقول الوالد إن أنياب ابنه هي التي قطّعت الثعبان.

في التفاصيل أشار بابو رام إلى أن ابنه راج كومار كان مسترخياً في منزله يستمتع بشراب يوم الأحد، عندما تسلل الثعبان إلى منزله في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد ولدغه.

وأضاف الأب "الثعبان عضه، وفي المقابل عض هو الثعبان وقطعه بأسنانه ومزقه إرباً". ونقلت الأسرة الرجل إلى مستشفى، وقالت وسائل إعلام إن حالته حرجة.

وذكرت تقارير أن الثعبان الذي لدغه من نوع ثعبان الجرذان الذي يعتبره الخبراء غير سام عادة.

وقال إن. بي. سينغ طبيب راج كومار "هذا غريب بالتأكيد"، ثم أضاف "رأيت أناسا يأتون مصابين بلدغة ثعبان، لكنني لم أرَ من قبل شخصاً عض ثعبانا ثم أحضره معه في كيس".

وقام السكان لاحقا بحرق الثعبان كما تظهر صور الفيديو أعلاه.