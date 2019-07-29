فيديو: دفن عشرات المهاجرين غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية والبابا فرانسيس يدعو لهم

دفنت أكثر من 40 جثة لضحايا كارثة قارب المهاجرين الذي غرق الأسبوع الماضي في البحر المتوسط في مدينة تاجورة الليبية.

تم وضع الجثث، في أكياس بلاستيكية سوداء، في قبور لا تحمل علامات وأسماء أصباحها، في مقبرة لأشخاص مجهولي الهوية.

وقال مسؤولون ان من بين المهاجرين جنسيات من اريتريا ومصر والسودان وليبيا.

يذكر أن القارب انقلب قرب مدينة الخمس، على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي طرابلس، كان يقل 350 شخصا معظمهم من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء.

عمليات البحث مستمرة ، حيث لا يزال 115 شخصًا في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد غرقوا. وتم إنقاذ 134 آخرين على أيدي خفر السواحل الليبية والصيادين المحليين.

وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت في وقت سابق أن ما يصل الى 150 شخصا يخشى موتهم ، واصفة ذلك بانه "اسوأ مأساة في البحر المتوسط هذا العام".

توجه البابا فرنسيس يوم الأحد بالدعاء للمهاجرين الذين لاقوا حتفهم على السواحل الليبية.

وفي كلمة يوم الأحد أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس، عبر البابا عن حزنه وطلب من المصلين الانضمام إليه في الدعاء لعشرات المهاجرين الذين ماتوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقال البابا "شعرت بالألم عندما علمت بخبر الحادث المأساوي الذي وقع في الأيام الأخيرة في مياه البحر المتوسط، حيث فقد عشرات المهاجرين، وبينهم نساء وأطفال، أرواحهم".

وناشد البابا المجتمع الدولي التحرك سريعا لضمان السلامة والكرامة للجميع.

للمزيد عللى يويونيوز:

انتشال 55 جثة لمهاجرين من قارب انقلب قبالة ليبيا

ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل تونس إلى 72 قتيلا

انتشال 14 جثة لمهاجرين أفارقة غرقوا قبالة سواحل تونس