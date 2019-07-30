التونسية هند صبري ضمن لجان تحكيم مهرجان البندقية

قالت الممثلة التونسية هند صبري إنها اختيرت ضمن لجان تحكيم جوائز الدورة 76 من مهرجان البندقية الدولي للفيلم والذي سينعقد بين بدءاً من 28 آب/أغسطس حتى 7 أيلول/سبتمر.

وأعلنت صبري عبر حسابها على موقع إنستغرام عن سعادتها بالاختيار، معربة عن أملها في أن تكون "سفيرة جيدة للفن العربي" بالمهرجان السينمائي الأقدم في العالم.

واختيرت صبري كعضوة بلجنة التحكيم المانحة لجائزة "لويجي دى لاورينتيس: أسد المستقبل" المخصصة للفنانين المشاركين لأول مرة وهي غير جائزة "الأسد الذهبي" الرئيسية التي تمنح لأفضل فيلم مشارك بالمهرجان.

ويرأس لجنة تحكيم جائزة أسد المستقبل المخرج الصربي أمير كوستوريتسا كما تضم عضوية المخرجة الإيطالية أنطوانيتا دى ليلو والمنتج الأمريكي مايكل جى. فيرنر بجانب صبري.

أما لجنة تحكيم الجوائز الرئيسية فترأسها المخرجة الأرجنتينية لوكريثيا مارتيل والكندي بيرز هاندلينغ، مدير مهرجان تورونتو الدولي، والمخرجة الأسترالية جينفر كينت والممثلة الفرنسية ستيسي مارتن ومدير التصوير المكسيكي رودريغو برييتو والمخرج الياباني شينيا تسوكاموتو بالإضافة للمخرج الإيطالي باولو فيرتسي.

والجدير بالذكر أن مشاركة صبري تأتي بعد اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية لعضوية لجنة تحكيم جائزة "أسد المستقبل" بالدورة 75 لنفس المهرجان العام الماضي وهي الجائزة التي فازت بها المخرجة السورية سؤدد كنعان عن فيلم "يوم أضعت ظلي".

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