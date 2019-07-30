شاهد: عرض سيارة جيمس بوند "الخارقة" للبيع في مزاد علني

ستعرض السيارة الشهيرة "للعميل السري" في سلسلة أفلام "جميس بوند" للبيع في مزاد علني في مدينة نيويورك الأمريكية خلال شهر أغسطس القادم.

والسيارة التي تحمل اللون الرمادي صنعت من قبل شركة أستون مارتين عام 1965 وتحمل اسم دي بي فايف.

وتم تعديل السيارة خصيصا للتناسب العمل السينمائي حيث تم تزويدها بأدوات خاصة لجيمس بوند، مثل أدوات حادة في الإطارات ومدافع رشاشة تظهر وتختفي خلف الأضواء الامامية والدرع الواقية من الرصاص، وخاصية تغيير لوحة الأرقام وغيرها الكثير من الخصائص.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر السيارة ما بين 4 إلى 6 ملايين دولار أمريكي.

وسيعقد المزاد في 15 أغسطس في مونتيري ، كاليفورنيا.

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