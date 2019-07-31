العثور على جثة المدونة الروسية الحسناء في حقيبة بشقتها في موسكو بعد اختفائها الغامض

عثرت الشرطة الروسية على جثة المدونة الشابة إيكاترينا كاراغلانوفا داخل حقيبة بشقتها بالعاصمة موسكو وقد قُطع حلقها بعد عدة أيام من اختفائها.

واشتهرت كاراغلانوفا بكتابتها لمدونة رحلات تابعها الآلاف من الروس كما حظي حسابها على موقع إنستغرام بمتابعة 85 ألف مستخدم.

وطغى القلق على والدي كاراغلانوفا بعد اختفائها الغامض لعدد من الأيام قبل إجازة كانت مقررة للاحتفال بعيد ميلادها بصحبة صديقها الجديد في هولندا يوم 30 يوليو/تموز.

ولجأ الولدان إلى مالك الشقة حيث كانت تسكن ابنتهما بشارع "بِرييفا" لتفقدها، ليجدا جثتها في حقيبة برواق الشقة وقد ظهر عليها علامات الإصابة بسكين.

وقالت الشرطة إن الجثة لم يظهر عليها أي أثر لمقاومة الجريمة، مضيفة أن كاميرات المراقبة في المبنى أظهرت زيارة حبيب كاراغلانوفا السابق لها قبيل اختفائها.

وتحقق الشرطة في إحتمالية أن تكون الغيرة سببا لارتكاب الجريمة.

وكانت كاراغلانوفا قد تخرجت حديثاً من كلية الطب حيث تخصصت في دراسة الأمراض الجلدية.

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