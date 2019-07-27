شاهد: القبض على اسكتلندي ادعى الموت بأمريكا هروباً من قضايا اغتصاب في بلاده

لم يفلح رجل اسكتلندي متهم بالاغتصاب بالهروب من قبضة العدالة إلى ما لا نهاية. الرجل الذي وصل به الأمر حد تصنعه الموت وإقحام ابنه في مسرحية لم يتقن حبكها جيداً.

كيم غوردن أفيس البالغ من العمر 55 عاماً، والذي يواجه أربع وعشرين قضية اغتصاب في بلاده، حاول إيهام الشرطة أنه اختفى بعد نزهة سباحة ليلية رفقة ابنه البالغ من العمر 17 عاماً في كاليفورنيا الأمريكية، في شاطئ معروف بخطورته.

حيث قام ابنه بتقديم بلاغ حول اختفاء والده بعد النزهة التي قاما بها في الخامس والعشرين من شباط فبراير الماضي.

على إثر البلاغ قامت السلطات بإطلاق عمليات بحث لم تسفر عن أي نتائج، وبعد ثلاثة أيام من البحث المكثف بدأت الشكوك تساور السلطات الأمريكية.

بحسب المحققين فشهادة الابن افتقدت لكثير من التفاصيل الأساسية إضافة إلى عدم قدرته على تقديم تفسير حول كيفية وصولهما إلى شاطئ كاليفورنيا المركزي بعد سفرهما من اسكتلندا إلى لوس أنجليس جواً.

وبالتحقيق توصلت السلطات إلى مكان الرجل في نهاية المطاف وألقت القبض عليه في كولورادو الأسبوع الماضي.

أما الابن فقد تمت إعادته إلى اسكتلندا بمساعدة إحدى الجمعيات المعنية بحماية الأطفال ولم توجه له تهمة تقديم بلاغ كاذب.

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