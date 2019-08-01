أميركية في عيد ميلادها السابع بعد المئة تشارك سرها الذهبي لطول العمر

احتفلت لويز سيغنوري، المرأة التي تعيش في برونكس في نيويورك الأميركية، بعيد ميلادها الـ 107، أمس، الأربعاء، وشاركت العالم "وصفتها السحرية" للعيش مطوّلاً: لا تتزوّج!

وتقول سيغنوري، التي ولدت في مانهاتن في عام 1912، إنها اتبعت دائماً نظاماً غذائياً صحياً ومارست الرياضة، ولكنها تعتقد أن بقاءها عزباء وعدم ارتباطها هو السبب الأساسي في عمرها المديد.

وتضيف سيغنوري، متحدثة إلى شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، أن شقيقتها الصغرى، وعمرها 102 (مئة وعامان)، تحسدها لأنها لم تتزوج يوماً وهي تردد دائماً أنها تتمنى لو أنها قامت بنفس الشيء.

طول العمر له مداخل كثيرة، من الأكل الإيطالي إلى الرقص... ولكن أهم شيء "عدم الزواج"

وحضر نحو 100 شخص عيد ميلاد سيغنوري التي لا تحمل لقب أكبر معمّرة في الولايات المتحدة، إذ يعود اللعب للسيدة أليليا مورفي، وهي من نيويورك أيضاً، ويبلغ عمرها 114 عاماً.