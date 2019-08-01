شاهد: 3 دقائق لتحضير ساندويش يبلغ طوله 72 متراً في مهرجان بالمكسيك

شهد معرض "شطيرة المكسيك المميزة" السنوي السادس عشر في منطقة فينوستيانو كارانزا بالعاصمة مكسيكو هذا العام نشاطاً مبتكراً. حيث حضّر الطهاة المكسيكيون مسابقة لما قالوا إنها أكبر شطيرة مكسيكية محشية بلحم الخنزير، لحم البقر، مأكولات بحرية وغيرها. وقد استغرق صانعوا هذه الساندويشات أقل من 3 دقائق لتحضير ما مجموعه 72 متراً من الشطائر. يتوقع منظمو الفعالية حضور أكثر من 300 ألف زائر طوال فترة المعرض الذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل. يذكر أن هذا المهرجان يقام سنوياً في المكسيك للاحتفاء بالساندويشات التقليدية.