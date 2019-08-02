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اليمن

مقتل 19 جنديا في هجوم شنه تنظيم القاعدة على معسكر جنوب اليمن

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
جنود يرقدون على الأرض بعد هجوم في اليمن
جنود يرقدون على الأرض بعد هجوم في اليمن -
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رويترز
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قالت مصادر أمنية إن تنظيم القاعدة هاجم معسكرا في جنوب اليمن يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 19 جنديا على الأقل.

وذكرت المصادر أن مقاتلي القاعدة سيطروا لفترة قصيرة على المعسكر الواقع في قرية المحفد بمحافظة أبين في جنوب البلاد قبل أن تستعيد القوات اليمنية السيطرة عليه بعد ساعات.

وكانت سيارة ملغومة قد انفجرت يوم الخميس في معسكر لقوات الحزام الأمني في ميناء عدن بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 13 شرطيا.

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