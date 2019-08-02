إداراة ترامب تمدد فترة الحماية المؤقتة لنحو 7 آلاف سوري على أراضيها

ستسمح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنحو سبعة آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترة إضافية مدتها 18 شهرا داخل الولايات المتحدة لتمدد يوم الخميس فترة الحماية المؤقتة التي سعت لحرمان مهاجرين آخرين منها.

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.

وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة ترامب فقد حاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي إنها ستمدد وضع الحماية المؤقتة للسوريين نظرا للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في بلادهم.

ومُنح السوريون هذه الحماية لأول مرة في عام 2012 ويتم تجديدها بشكل دوري.

تطالعون أيضا على يورونيوز:

السعودية تنهي عصر "الولاية" على النساء فيما يخص السفر خارج المملكة

المجلس العسكري بالسودان: احتجاز ‭9‬ جنود من قوات الدعم السريع بعد مقتل متظاهرين

المجلس العسكري يعلق الدراسة في جميع أنحاء السودان بعد مقتل ستة مدنيين بينهم أربعة تلاميذ