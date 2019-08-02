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تايلاند

ستة انفجارات تضرب بانكوك مع استضافتها اجتماعا أمنيا كبيرا

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
ستة انفجارات تضرب بانكوك مع استضافتها اجتماعا أمنيا كبيرا
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وقعت ستة انفجارات محدودة في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم الجمعة مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وتستضيف بانكوك حاليا لقاء بين وزراء خارجية دول منطقة جنوب شرق آسيا ونظرائهم من الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى عالمية أخرى.

ووقع انفجاران قبل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) في موقعين قرب وسط المدينة. ووقع الانفجار الثالث في شمال العاصمة بعدهما بفترة بوجيزة.

وقال مركز إيراوان الطبي إن أربعة أشخاص أصيبوا جراء التفجيرات وأن جميع الجرحى في حالة مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات

وذكرت الشرطة في وقت سابق إن ثلاثة من عاملات النظافة أصبن نتيجة انفجار قنبلة بدائية على الأرجح بمنطقة سوان لوانغ.

وقال شهود إن حارسا أصيب أيضا قرب مبنى كينغ باور ماهاناخون.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا أمر بإجراء تحقيق.

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