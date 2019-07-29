شاهد: طقوس "خاصة" في احتفال ملك تايلاند بعيد ميلاده الـ 67

احتفل الملك التايلاندي، مها فاجيرونجكورن، بعيد ميلاده الـ 67 يوم الأحد 28 يوليو/تموز، والعائلة المالكة والمسؤولين الحكوميين في القصر. وأجرى الملك تغييرات جذرية في طريقة إدارة الشؤون الملكية منذ اعتلائه العرش عام 2016.

وكشف إعلان حكومي، صدر في نهاية الأسبوع الماضي، أن ملك تايلاند سيُعفى من الضرائب على بعض الأراضي التي يملكها. وأصبح مكتب أملاك التاج الملكي، الذي يدير ممتلكات تابعة للأسرة الملكية بمليارات الدولارات ويسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في بانكوك، تحت الإدارة المباشرة للملك عام 2017، وأُلغي الإعفاء الضريبي الذي كان يتمتع به آنذاك.

لكن طبقاً للتشريع الجديد الذي نشر في الجريدة الملكية يوم الجمعة، سيتم إعفاء بعض الأراضي والمؤسسات التابعة للملك من الضرائب، وقال التشريع إن هذه الأراضي تشمل الأراضي والمؤسسات "التي تستخدم في شؤون الدولة والشؤون الملكية أو تستخدمها وكالات تابعة للملك".

وسوف تكون أملاك تستخدم في شؤون أخرى من جانب الملك أو أعضاء الأسرة الملكية للمصلحة العامة أو تستخدم كأماكن دينية معفاة أيضاً من الضرائب.

ويعد ملك تايلاند أغنى ملك في العالم، وقدَر بعض المطلعين بعالم الأعمال ثروته الشخصية بأكثر من 30 مليار دولار عام 2018، وكانت مجلة فوربس قد وضعت والده الملك بوميبول على رأس قائمة أغنى ملوك العالم عام 2011.

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