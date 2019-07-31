المجلس العسكري يعلق الدراسة في جميع أنحاء السودان بعد مقتل ستة مدنيين بينهم أربعة تلاميذ

علقت السلطات السودانية النشاط الأكاديمي بكافة المراحل التعليمية إلى أجل غير مسمى وذلك على خلفية مقتل أربعة تلاميذ بالرصاص خلال مظاهرة طلابية في مدينة الأبيض.

وقال أطباء مرتبطون بالمعارضة إن ستة أشخاص على الأقل بينهم أربعة تلاميذ قتلوا بالرصاص يوم الاثنين عندما فضت قوات الأمن مظاهرة طلابية في الأبيض على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم. وقال السكان إن التلاميذ كانوا يحتجون على نقص الخبز والوقود.

واتهم تحالف قوى الحرية والتغيير القوات العسكرية وشبه العسكرية بفتح النار على تلاميذ المدارس الثانوية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله والي ولاية شمال كردفان المكلف قوله إن خمسة قتلوا في الأحداث التي وقعت يوم الاثنين بمدينة الأبيّض من بينهم "ثلاثة طلاب مدارس ثانوية واثنين من مواطني مدينة الأبيض".

وأضاف أنهم قتلوا بعد أن انحرفت المسيرة "عن أهدافها بعد أن تدخل بعض المندسين وسط طلاب وطالبات المدارس الثانوية".

ويأتي مقتل الأطفال في وقت يتفاقم فيه التوتر بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة الرئيسي، الذي دعا إلى احتجاجات حاشدة على مستوى البلاد ردا على قتل التلاميذ. لكن المشاركة كانت محدودة.

تجمع المهنيين السودانيين استنكر بشدة محاولات ما اعتبره نزع السلمية عن الحراك بالسودان، ودعا إلى مليونية أطلق عليها "القصاص العادل" يوم غد الخميس الأول من آب 2019.

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وفي مقابلة سجلت يوم الاثنين وبثها التلفزيون الرسمي في وقت متأخر يوم الثلاثاء، قال البرهان إنه يأمل في التوصل لاتفاق بين المجلس وتحالف المعارضة في أسرع وقت ممكن.

وقال "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة... نتمنى التوصل إلى اتفاق سريع جدا مع قوى إعلان الحرية والتغيير".

وكان من المقرر أن يجري الجانبان مزيدا من المفاوضات بشأن الانتقال السياسي من الحكم العسكري إلى مجلس سيادي جديد يوم الثلاثاء لكنها تأجلت بعد واقعة إطلاق النار.

وأضاف البرهان "وفد العسكري جاهز في أي وقت لبدء التفاوض".

ودعا التحالف إلى محاسبة المسؤولين عن قتل التلاميذ وحث المجلس العسكري على الموافقة فورا على تفاصيل سلطة انتقالية جديدة.