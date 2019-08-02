الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

قال بيان للرئاسة التونسية يوم الجمعة إن الرئيس المؤقت محمد الناصر مدد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر.

وفجر انتحاريان نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في تونس في يونيو حزيران لكن الوضع الأمني تحسن منذ أن فرضت السلطات حالة الطوارئ لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني 2015 في أعقاب مقتل العشرات في هجمات لمتشددين في ذلك العام.

وتحارب تونس جماعات متشددة تنشط في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر منذ أن أطاحت انتفاضة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011. كما أجج ارتفاع معدلات البطالة الاضطرابات في السنوات الأخيرة.

وبعد وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب بشكل حر وديمقراطي والذي ساعد في قيادة الانتقال الديمقراطي بالبلاد بعد انتفاضة 2011، تحدث التونسيون عن مواصلة المسيرة.

وبينما عبر البعض عن ثقتهم في الهيئات الحكومية الحالية، قائلين إن الانتقال السلس جاري بالتأكيد، عبر آخرون عن قلقهم من مستقبل مجهول، معبرين عن أملهم في استمرار الاستقرار في البلاد.

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