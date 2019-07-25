من هو محمد الناصر الذي أدى القسم الدستوري وأصبح رئيس تونس الانتقالي؟

بعد وفاة الرئيس التونسي باجي قاد السبسي، الخميس، تولى منصب الرئيس البلاد رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، لفترة مؤقتة تدوم ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه الدستور. وأدّى الناصر اليوم، الخميس، القسم، كرئيس مؤقت للبلاد.

السيرة الذاتية لمحمد الناصر:

ولد في العام 1934 (85 عاماً) في المهدية، وانتخب رئيساً لمجلس بلديتها في العام 1963.

في سبعينيات القرن الماضي، تقلد عدّة مناصب حكومية خلال فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة.

تقلد منصب وزير للشؤون الاجتماعية من عام 1974 إلى غاية استقالته عام 1977.

عام 1979 أعيد تعينه في نفس المنصب وبقي فيه إلى غاية 1985 قبل أن يتم اعفائه منه بعد اندلاع أزمة السياسية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

عيّن في ديسمبر كانون الأول 1985 رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية يونيو حزيران 1991 ثم سفيرا ممثلا لتونس لدى المنظمات الدولية بجنيف إلى أغسطس 1996.

في يناير كانون الثاني من عام 2011 عين كوزير للشؤون الاجتماعية في فترة حكومة محمد الغنوشي عقب الثورة التونسية.

في كانون الأول من عام 2014 انتخب عن كتلة نداء تونس كرئيس مجلس نواب الشعب إلى غاية 2019.

و محمد الناصر متحصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة السوربون الفرنسية.

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