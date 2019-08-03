شاهد: الشرطة الأوكرانية تلقي "القبض" على مهر!

تمكنت الشرطة الأوكرانية يوم الجمعة من السيطرة على مهر هرب من الجامعة الوطنية للحياة وعلوم البيئة بقسم الطب البيطري في أوكرانيا.

وبعد أن لاحقت الشرطة المهر لمدة من الزمن تمكنت أخيرا ً من "القبض" عليه و إعادته سالماً إلى مركز الشرطة المحلية حيث كان مسؤولون من الجامعة يبحثون عنه.

ليتضح لاحقاً أن المهر يدعى "بوسيا" وعمره 10 أعوام. وقال المشرفون إن السبب في هروبه يعود إلى انقطاع اللجام. مما جعل بوسيا يبدأ جولته في المدينة.

وأكد المشرفون أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا. ووعدوا بإعادة النظر في أماكن سكن الأحصنة في الجامعة للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.