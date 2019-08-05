"فيسبوك" يعدّل اسمي "إنستغرام" و"واتسآب"

أعلنت شركة فيسبوك الأميركية أنها ستدخل تغييراً طفيفاً على اسمي المنصتين التابعتين لها، "إنستغرام" و"واتسآب"، في قرارٍ رأى فيه بعض المراقبين محاولة منها للتذكير بهوية مالك المنصتين.

وبحسب البيان الذي نشرته الشركة الأميركية منذ يومين، ستتم إضافة "من فيسبوك" تحت "إنستغرام" و"واتسآب"، والتغيير بطبيعة الحال لن يؤثر على المستخدمين.

وفي حديث وجهه أحد المسؤولين الكبار في الشركة التي يترأسها الملياردير مارك زوكربرغ، إلى موقع "ذي إنفورميشن" الأميركي، قال الأخير: التغيير الذي سيطرأ على اسمي الشركتين ناتج عن رغبتنا في توضيح الخدمات التي تقدمها فيسبوك حول العالم".

بحسب المصدر نفسه، التغييرات لن تؤثر على التطبيقين في حال كانا قد نصّبا سابقاً على الهواتف الذكية، إنما سيتمكن كلّ مستخدم جديد لهما من رؤيته في "متجر أبل" الخاص بهواتف "أي فون"، و"غوغل بلاي" الخاص بالهواتف العاملة بنظم "أندرويد".

ويرى البعض أن التغيير، مهما كان صغيراً، يندرج في إطار خطة فيسبوك لوصل نظم التراسُل الموجودة في المنصات الثلاث (فيسبوك وإنستغرام وواتسآب) من خلال نظام مشفّر.

إقرأ أيضاً: