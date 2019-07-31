محكمة أمريكية‭ ‬ترفض استئنافاً يزعم مساعدة فيسبوك لحركة حماس في هجمات بإسرائيل

رفضت محكمة أمريكية يوم الأربعاء استئنافاً قدمه ضحايا أمريكيون لهجمات شنتها حركة حماس في إسرائيل، وسعوا خلاله إلى تحميل شركة فيسبوك مسؤولية توفير منصة للتواصل الاجتماعي للشركة كي تنشر أهدافها.

وقالت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن إن قانون الاتصالات الصادر عام 1996 لتنظيم محتوى الإنترنت يحمي فيسبوك من المسؤولية.

ولم يرد محامو المدعين بعد على طلبات للتعليق. ولم ترد كذلك فيسبوك ولا محاموها على طلبات مماثلة.

وشمل المدعون أيضا أقارب ضحايا لهجمات حماس.

وأيد قرار يوم الأربعاء حكماً أصدره قاضي المحكمة الجزئية نيكولاس جاروفيس في بروكلين في مايو أيار 2017.

والحكم انتكاسة جديدة للجهود الرامية لتحميل شركات مثل فيسبوك وتويتر المسؤولية عن التقاعس عن مراقبة خطابات المستخدمين على الإنترنت بصورة أفضل.

وتصنف وزارة الخارجية الأمريكية حماس منظمة إرهابية أجنبية منذ 1997.

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