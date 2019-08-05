شاهد: استعراض عسكري للقوات المكلفة بخدمات أمن موسم الحج

قامت القوات المكلفة بالسهر على أمن موسم الحج باستعراضها العسكري السنوي، والذي يعتبر تأكيدا من المملكة العربية السعودية على أهمية الجانب الأمني واستعدادا لخدمة الحجاج وتوفير الأمن خلال فترة الحج حيث أظهر الاستعراض العسكري أقصى درجات الأمن والأمان لزوار البقاع المقدسة الذين يسعون لأداء فريضة الحج.

وقامت القوات المشاركة في الاستعراض بتقديم مجموعة من العروض العسكرية شملت استعراض أبرز الآليات الحديثة المستخدمة ضمن مهام الحج على غرار عروض الطيران وعرض الآليات وطيران الأمن ونوعيات الطائرات التي تستخدم خلال موسم الحج لهذا العام لمراقبة الكثافات البشرية والآلية في مختلف المشاعر المقدسة.

كما تمّ تقديم عرض لقوات الطوارئ الخاصة، يحاكي عملية تصدي لمجموعة إرهابية حيث لجأت القوات الخاصة إلى استخدام التقنيات الحديثة والمهارات القتالية دون اللجوء إلى الأسلحة. وحسب الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات السعودية حسب الأرقام، سيقوم ما مجموعه 1516101 حاجا بزيارة المملكة العربية السعودية عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، لأداء فريضة الحج.

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