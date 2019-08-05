شاهد: فيديو يصور لحظات وقوع انفجار السيارة المفخخة في القاهرة

أظهرت لقطات فيديو لكاميرا مراقبة السيارة المفخخة التي تسببت في الإنفجار الذي وقع في القاهرة، صباح الإثنين، وأدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 47 آخرين حسبما أفاد به مسؤولون.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، أن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع أمام المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفحتيه على فيسبوك وتويتر عن تعازيه للشعب المصري "ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان"، وقال إن بلاده عازمة على "مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره".

التحقيق جار

وقال بيان الداخلية "جار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن الانفجار نجم عن تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل الذي يطل عليه المعهد القومي للأورام مع ثلاث سيارات أخرى.

وذكرت وزارة الصحة أن الحادث أدى إلى اندلاع نيران أجبرت المسؤولين على إخلاء جزئي للمعهد.

وخلف التفجير دمارا كبيرا بواجهة المعهد القومي للأورام مع تهدم المدخل وتناثر الركام في الطابق الأرضي، كما تناثرت أمتعة الضحايا فوق الأنقاض.

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