19 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في انفجار سيارة في القاهرة

ذكرت وزارة الصحة المصرية في ساعة مبكرة من صباح هذا الاثنين مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين في انفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته على فيسبوك: "هناك ثلاث إلى أربع حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم".

رويترز

وقال مصدر أمني: "أثناء سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد ثلاث سيارات، الأمر الذي أدى لانفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

أ ب

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق "أمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث".

رويترز

يأتي ذلك بينما أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت حالة الطوارئ واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد القومي للأورام، التابع للجامعة، والوقوف عن كثب على آخر التطورات. وأمر الخشت بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث.

وكان المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة قد أشار في بيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري بعيدا عن غرف المرضى.

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