ترامب يجمد جميع أصول حكومة فنزويلا في أمريكا

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تجميدا على كل الأصول المملوكة لحكومة فنزويلا في الولايات المتحدة في تصعيد حاد لحملة استخدمت الدبلوماسية والعقوبات بهدف إزاحة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو عن السلطة.

والأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يتجاوز بكثير العقوبات التي فرضت في الشهور الماضية على شركة النفط التي تديرها الدولة والقطاع المالي في البلاد وكذلك الإجراءات التي استهدفت عشرات المسؤولين.

ويقول الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض "يتم تجميد ... أي ممتلكات أو حصص تابعة لحكومة فنزويلا موجودة في الولايات المتحدة ولا يجوز نقلها أو سدادها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي طريقة أخرى".

وجاء نطاق العقوبات مفاجئا حتى بالنسبة لبعض حلفاء إدارة ترامب.

ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا حتى الآن على طلب للتعقيب.

ودعت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية مادورو إلى التنحي واعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد.

واتخذ ترامب الإجراء المفاجئ بعدما أخفقت عدة جولات من العقوبات في تأليب الجيش على مادورو أو تحقيق تقدم كبير في سبيل الإطاحة به.

وتواصل الصين وروسيا دعم مادورو، مما دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى تحذير البلدين من التمسك بتأييدهما له.

وقال بولتون إنه سيلقي كلمة يوم الثلاثاء أمام اجتماع لأكثر من 50 دولة في ليما في بيرو يوضح فيها مبادرة أمريكية مزمعة تؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا.

ورفضت موسكو وبكين دعوات للمشاركة في الاجتماع.

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