شاهد: لاعب أمريكي يلجأ إلى طريقة غير متوقعة للمطالبة بوقف العنف المسلح

لجأ لاعب كرة قدم في الدوري الأمريكي إلى طريقة خاصة وغير متوقعة لإيصال رسالة إلى مجلس النواب الأمريكي من أجل التحرك لوضع حد للعنف المسلح وحوادث إطلاق النار العشوائي التي تعرفها البلاد.

وفي مباراة جمعت فريق فيلادلفيا يونيون ضد دي سي يونايتد، سجل وسط نادي فيلادلفيا أليخاندرو بيدويا هدفا ثم احتفل به مع زملائه قبل أن يتوجه نحو أحد الميكروفونات الموضوعة بالقرب من خط التماس وأمسكه ثم صرخ قائلا "أيها الكونغرس قوموا بعمل شيء الآن... أوقفوا العنف المسلح، هيا".

وهي رسالة باتت مطلب الكثير من الأمريكين الذين تضرروا من حواداث اطلاق نار عشوائي عنيفة، من أجل دفع الإداراة الأمريكية للقيام بإصلاحات تتعلق بقوانين حيازة الأسلحة في البلاد.

وشهدت الولايات المتحدة نهاية أسبوع دموية جراء حوادث إطلاق نار عشوائي متتالية، آخرها الذي وقع في مدينة دايتون بولاية أوهايو، الأحد، حين قتل مسلح تسعة أشخاص بينهم شقيقته، وأصاب 27 آخرين بجروح.

وجاء الحادث بعد أقل من 24 ساعة من حادثة إطلاق نار مماثلة بولاية تكساس والتي راح ضحيتها 22 شخصا كانوا متواجدين في متجر وول مارت في مدينة إل سابو بعدما فتح مسلح النار على المتسوقين.

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