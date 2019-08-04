مقتل 10 بينهم مشتبه به وإصابة 16 في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

عاشت ولاية أوهايو الأمريكية حادثة اطلاق نار عشوائي، هي الثانية في أقل من أربع وعشرين ساعة بعد عملية إطلاق النار التي شهدتها ولاية تكساس وخلفت 20 قتيلا و26 جريحا.

وفي حصيلة أولية قالت شرطة أوهايو إن حصيلة ضحايا الهجوم بلغت 10 أشخاص بينهم المشتبه به فضلا عن إصابة 16 أخرين.

ولم تكشف السلطات عن ملابسات إطلاق النار لكنها قالت إنه وقع في منطقة أوريغون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

وأضافت الشرطة أن الحادث بدأ في الساعة 01:00 صباحًا بالتوقيت المحلي وتمكن الضباط الذين كانوا في المنطقة المجاورة مباشرة في منطقة أوريغون بالمدينة من الرد ووضع حد للهجوم بسرعة.

للمزيد على يورونيوز: