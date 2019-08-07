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البوسنة والهرسك

إصابة 18 مهاجرا من العراق وباكستان أثناء محاولتهم عبور حدود البوسنة مع كرواتيا

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
إصابة 18 مهاجرا من العراق وباكستان أثناء محاولتهم عبور حدود البوسنة مع كرواتيا
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قال مسؤولون في البوسنة يوم الأربعاء إن 18 مهاجرا أصيبوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي من خلال عبور حدود البوسنة إلى كرواتيا بصورة غير قانونية.

وأضاف المسؤولون دون الخوض في تفاصيل أن الشرطة نقلت المهاجرين، وكلهم رجال من باكستان والعراق، إلى مستشفى محلي ليل الثلاثاء. وقال أطباء إنهم خرجوا جميعا من المستشفى بعدما جرى التأكد من أن إصاباتهم طفيفة.

وقال عدد منهم لتلفزيون محلي في البوسنة إنهم تعرضوا للضرب على يد أفراد من الشرطة الكرواتية التي أخذت منهم هواتفهم المحمولة وأعادتهم إلى البوسنة.

وقالت الشرطة الكرواتية إنها منعت 18 رجلا من اختراق حدود كرواتيا بصورة غير قانونية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء وإن التقارير الواردة حتى الآن لم تشر إلى لجوء أفراد الشرطة لاستخدام القوة معهم.

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