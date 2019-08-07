شاهد: روسيا تنشر فيديو لأول طلعة جوية لطائرة "الصياد"

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء (7 أغسطس آب) لقطات مصورة لأول طلعة جوية تجريبية للطائرة الروسية المسيرة الهجومية الثقيلة "هنتر" أو "الصياد"

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن الوزارة قالت إن الطائرة المسيرة، المصنوعة على شكل طائرات عديمة الذيل والتي تسمى بالجناح الطائر، حلقت لعشرين دقيقة على ارتفاع 600 متر يوم الثالث من أغسطس آب في إحدى منشآت التجارب العسكرية الروسية.

وأبلغ مصدر في الوزارة وكالة تاس أنه من المتوقع أن تقوم الطائرة المسيرة، التي طورها مكتب تصميم مصنع سوخوي، ببضع طلعات جوية تجريبية أخرى العام الحالي.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة مزودة بمحرك نفاث وطلاء خاص يحول دون اكتشاف أجهزة الرادار لها، وتصل سرعتها إلى ألف كيلومتر في الساعة.

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