ياندكس الروسية تفكر في توسيع أسطول سياراتها ذاتية القيادة لتسريع تجربتها

قال محرك البحث الروسي "ياندكس" إنه يدرس توسيع أسطوله من السيارات ذاتية القيادة ليصل عددها إلى ألف في العامين القادمين، لتسريع وتيرة التجارب على هذه التكنولوجيا الجديدة.

وعبّرت "ياندكس"، التي تملك بالفعل أسطولا من 90 سيارة تختبر 35 منها على طرق موسكو في وجود مهندس من الشركة، عن أملها في تجربة أكثر من 100 من سياراتها ذاتية القيادة على الطرق بحلول نهاية هذا العام.

ولم تكشف الشركة التي تعد المكافئ الروسي لغوغل، عن حجم استثماراتها في هذا المجال، لكن ديميتري بوليشتشوك رئيس وحدة السيارات ذاتية القيادة في ياندكس قال في مقابلة مع "رويترز"، إن تكلفة السيارة الواحدة تبلغ 6.5 مليون روبل أي ما يعادل 98 ألف دولار.

ودخل محرك البحث الروسي هذا المجال في العام 2016، وأجرى تجارب على أول سياراته عام 2017.

وتجري تجربة السيارات في منطقتين تكنولوجيتين في سكولكوفو وإينابوليس.

وحصلت "ياندكس" على ترخيص لتجربة وسائل النقل ذاتية القيادة في إسرائيل العام الماضي.

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