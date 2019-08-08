لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الضفة الغربية

مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة خارج مدينة الخليل

 محادثة
بقلم:  Adel Dellal  مع رويترز
مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة خارج مدينة الخليل
حقوق النشر
يورونيوز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال الجيش الإسرائيلي إنه تم العثور على أحد جنوده مطعونا حتى الموت قرب مستوطنة خارج مدينة الخليل في الضفة الغربية يوم الخميس. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي تعرض على ما يبدو لعملية خطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق.

ولم يذكر بيان الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل كما لم يتهم أحدا بقتله. ووصف البيان الجندي بأنه طالب بمدرسة دينية يهودية. ولطالما كانت الخليل والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بها نقطة مشتعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

للمزيد:

مقتل فلسطيني بالرصاص عقب طعن 3 مستوطنين في الضفة الغربية

إستمرار حوادث الطعن في القدس و تأجج المواجهة في الضفة الغربية