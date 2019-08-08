مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة خارج مدينة الخليل

قال الجيش الإسرائيلي إنه تم العثور على أحد جنوده مطعونا حتى الموت قرب مستوطنة خارج مدينة الخليل في الضفة الغربية يوم الخميس. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي تعرض على ما يبدو لعملية خطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق.

ولم يذكر بيان الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل كما لم يتهم أحدا بقتله. ووصف البيان الجندي بأنه طالب بمدرسة دينية يهودية. ولطالما كانت الخليل والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بها نقطة مشتعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

للمزيد:

مقتل فلسطيني بالرصاص عقب طعن 3 مستوطنين في الضفة الغربية

إستمرار حوادث الطعن في القدس و تأجج المواجهة في الضفة الغربية