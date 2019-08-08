باحثون يكشفون عن طريقة غريبة لمنع طيور النورس من سرقة الطعام

تخوض البلدات البريطانية المطلة على البحر صراعا مع طيور النورس‭‭‭ ‬‬‬وتدعو الزائرين إلى عدم إطعام تلك الطيور لمنعها من‭‭‭ ‬‬‬خطف أطعمة مثل شرائح البطاطا من أيدي السياح.

وتنتشر لافتات التحذير في كل مكان، لكن باحثين من جامعة إكستر اقترحوا على الزائرين طريقة سهلة لردع النورس تتمثل ببساطة في التحديق فيها.

وأظهر البحث أنه عندما ينظر الإنسان بإمعان لطيور النورس، فإنها تستغرق وقتا أطول بواقع 21 ثانية للاقتراب من كيس الرقائق عما إذا تركت دون مراقبة على ما يبدو.

وقالت مادلين غوماس التي قادت فريق البحث "طيور النورس يُنظر إليها على أنها عدوانية ومستعدة لخطف الطعام من الناس لذا فقد كان من المثير للاهتمام اكتشاف أن معظمها لم يقترب حتى منا خلال تجاربنا".

وحاول الباحثون إجراء تجارب على 74 من طيور النورس لكن معظمها طار بعيدا أو لم يقترب.

ولم يقترب سوى 27 من الطعام في حين أكمل 19 منها تجارب "النظر إلى" و "النظر بعيدا".

وقالت غوماس "معظم الطيور التي اقتربت أخذت وقتا أطول عندما خضعت للمراقبة.. بل إن بعضها لم يلمس الطعام على الإطلاق بينما لم تلحظ طيور أخرى على ما يبدو أن هناك أشخاصا تحدق فيها".

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