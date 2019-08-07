مقتل اثنين من الحرس الثوري في اشتباكات مع مسلحين بشمال غرب إيران

قال التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأربعاء إن فردين من قوات الحرس الثوري قُتلا في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.

وأضاف "قال حاكم ماكو إن اثنين من الحرس استُشهدا في اشتباك مع إرهابيين أثناء دفاعهما عن الوطن".

ولم يقدم التلفزيون مزيدا من التفاصيل. وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران بين قوات الأمن وجماعات إيرانية كردية مسلحة يتمركز أغلبها في العراق المجاور ومن بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تتهمه طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

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