الحكومة السورية: الاتفاق الأمريكي التركي اعتداء على سوريا

قالت الحكومة السورية يوم الخميس إن اتفاق تركيا والولايات المتحدة المتعلق بإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا يشكل "تصعيدا خطيرا" و"اعتداء فاضحا" على سيادة ووحدة أراضي سوريا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن "الاتفاق يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة الأراضي السورية وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ونسبت إلى المصدر قوله إن الاتفاق الذي يتم بموجبه تأسيس مركز عمليات مشترك لإدارة شريط من الأراضي على الحدود التركية "عرى بشكل ولا أوضح الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سورية".

وأضاف أن "الاعتداء" الأمريكي التركي يشكل "تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم".

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