5 مواصفات مهمة تميز هاتف غلاكسي الجديد "نوت10"

كشفت شركة سامسونغ، النقاب عن هاتفها الذكي غلاكسي "نوت10" بإصدارته الثلاثة، وذلك خلال مؤتمر عقدته يوم أمس الأربعاء في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

والإصدارات الثلاثة لـ"غلاكسي نوت10" هي: "نوت10" بسعر يبدأ من 940 يورو، "نوت10 بلس" بسعر يبدأ من 1081 يورو، و"نوت10 5G" الذي يتوفّر عند الطلب بسعر يبلغ 1189 يورو.

وفيما يلي أبرز المواصفات التي يحملها هاتف سامسونغ"غلاكسي نوت10" بنسخه الثلاثة:

كل شيء عن الكاميرا

جميع إصدارات غلاكسي "نوت10" تأتي مع نظام كاميرا ثلاثي مثبت على ظهر الجهاز مع عدسة واسعة جداً وعدسات تليفوتوغرافية فائقة الاتساع، ويحوي "نوت10 بلس" على ميزة إضافية، تتيح للمستخدم التعامل مع الواقع المعزز، وإجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد كاملة للكائنات الواقعية.

ويحتوي الهاتف الذكي على ميزة تحرير الفيديو التي يمكن استخدامها مع "S Pen"، وهو ملحق يأتي مع الهاتف ويمكّن المستخدم من تحديد أجزاء من مقطع الفيديو الذي يريد قصّه، كما يتيح الهاتف إمكانية القيام بتحرير المقاطع المصوّرة بيسر وبسرعة فائقة.

ويمكّن "نوت10 بلس" المستخدم من التقاط مقاطع فيديو عالية الجودة دون الحاجة إلى حمل أي معدات إضافية، وقد تم إجراء تعديلات لعمق المجال بحيث يمكن إخفاء الخلفية للتركيز على الموضوع الرئيس، فيما تتيح ميزة "الوضع الليلي" للكاميرا الأمامية المجال أمام المستخدم لالتقاط صور سيلفي مميزة بغض النظر عن طبيعة وتوزيع الإضاءة.

تحسين الاتصال بالكمبيوتر

يوفر تطبيق تدوين الملاحظات الجديد للهاتف إمكانية تحويل المدّونات إلى نصوص رقمية وتصديرها إلى مجموعة من البرامج المختلفة، بما في ذلك برنامج "مايكروسوفت".

ويتمتع غلاكسي "نوت10" بقدرات عالية تسهّل على المستخدم العمل بين هاتفه وجهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac وذلك من خلال وصلة USB التي تقوم بسحب الملفات وتخزينها في الأجهزة.

إعادة شحن أسرع وأسهل

يمكن شحن غلاكسي "نوت10" في 30 دقيقة وتستمر البطارية ليوم واحد، كما يمكن للمستخدمين أيضًا إعادة الشحن لاسلكيًا عبر Galaxy Watch أو Galaxy Buds أو الأجهزة الأخرى التي تدعم Qi عبر الهاتف.

شاشة هي "الأفضل حتى الآن"

غلاكسي "نوت10" مزوّد بشاشة عرض سينمائية "إنفينيتي" منحنية من الحافة إلى الحافة، مما يجعل الهاتف بلا هوامش أو حواف، وتتيح الشاشة للمستخدم سهولة رؤية الأفلام وتحرير مقاطع الفيديو.

5G.. "كائنٌ" قادمٌ من المستقبل

يتيح غلاكسي "نوت10 5G " بث مقاطع فيديو بدقة عالية، وتنزيل المحتوى بسرعة فائقة، كما صمم من أجل التعامل بيسر مع الألعاب والرسوم ذات الأحجام الضخمة.

ويجدر بالذكر أن هاتف غلاكسي "نوت10" وغلاكسي "نوت10 بلس" ستتوفر في الأسواق ابتداء من 23 آب/أغسطس الجاري.

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