سامسونغ تؤجل طرح أول هاتف قابل للطي بسبب عيوب

قال مصدر مطلع يوم الثلاثاء إن شركة سامسونغ للإلكترونيات تسحب جميع عينات الهاتف غالاكسي فولد التي وزعتها على مراجعين لتجربتها بعد أن أنهكت الشركة صفعة تلقتها بتأجيل موعد إطلاق أول هواتفها القابلة للطي.

وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 أبريل نيسان بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي صفحات التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام العينات.

لكن الانتكاسة التي يتعرض لها الهاتف الجديد البالغ سعره 1980 دولارا أتفه من أن تقارن بأزمة انفجار بطاريات الهاتف غالاكسي نوت 7 عام 2016 التي دفعت الشركة إلى التراجع عن إطلاق هذا النوع.

وقال محللون ومستثمرون إن من المرجح أن تمثل مبيعات غالاكسي فولد هذا العام أقل من نصف في المئة من إجمالي مبيعات سامسونج السنوية.

وقالت شركة سامسونغ يوم الاثنين إنها سترجئ طرح غالاكسي فولد لمدة لم تحددها لحين تحري تقارير العيب.

يأتي الإعلان بعد أيام من حديث بعض المراجعين عن مشكلات رصدوها في العينات التي يختبرونها.

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ورفض ممثل عن الشركة التعليق يوم الثلاثاء.

وتخطط سامسونغ لبيع مليون جهاز غالاكسي فولد هذا العام أي ما يعادل أقل من نصف في المئة من 291.3 مليون جهاز هاتف ذكي باعتها الشركة عام 2018.

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