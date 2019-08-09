شاهد: 130 منطاداً يزّينون سماء بريستول في مهرجان دولي بالمملكة المتحدة

تنطلق يوم غدٍ الجمعة في المملكة المتحدة فعّالياتُ الدورة الـ41 لمهرجان بريستول الدولي للمناطيد بمشاركة "طيارين" جاؤوا من عشرات الدول حول العالم.

وتزّنت سماء بريستول اليوم الخميس بنحو 50 منطاداً، غير أن صباح غدٍ هو الموعد الرسمي لتحليق المناطيد في سماء المدينة حيث من المقرر أن يشارك أكثر من 130 منطاداً ستلاحقهم أنظار مئات الآلاف من البريطانيين والسيّاح الذي توافدوا إلى المدينة للاستمتاع بهذا الحدث الشيق والمثير.

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