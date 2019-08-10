لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

غزة

مقتل أربعة ناشطين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع غزة

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين
صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن قواته قتلت أربعة ناشطين فلسطينيين بالرصاص قرب السياج الحدودي بغزة.

وأضاف الجيش على تويتر أن هؤلاء الرجال كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية ألقيت احداها على القوات الإسرائيلية. وقال الجيش إن "الجنود أطلقوا النار بعد عبور أحد الإرهابيين وقتلوهم".

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الفلسطينيين في غزة أو من جماعات النشطين في المنطقة.

إقرأ أيضاً:

انفجار قرب مركز للشرطة في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن دون وقوع إصابات

قناة المسيرة: جماعة الحوثي تنفذ هجومين على مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة