مقتل أربعة ناشطين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن قواته قتلت أربعة ناشطين فلسطينيين بالرصاص قرب السياج الحدودي بغزة.
وأضاف الجيش على تويتر أن هؤلاء الرجال كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية ألقيت احداها على القوات الإسرائيلية. وقال الجيش إن "الجنود أطلقوا النار بعد عبور أحد الإرهابيين وقتلوهم".
ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الفلسطينيين في غزة أو من جماعات النشطين في المنطقة.
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