مقتل أربعة ناشطين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن قواته قتلت أربعة ناشطين فلسطينيين بالرصاص قرب السياج الحدودي بغزة.

وأضاف الجيش على تويتر أن هؤلاء الرجال كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية ألقيت احداها على القوات الإسرائيلية. وقال الجيش إن "الجنود أطلقوا النار بعد عبور أحد الإرهابيين وقتلوهم".

We just identified a number of terrorists from Gaza approaching Israel, armed with AK-47 assault rifles, RPG grenade launchers & grenades—one of which was thrown. Once one of the terrorists crossed into Israel, our troops opened fire.



The terrorists were neutralized. — Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2019

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الفلسطينيين في غزة أو من جماعات النشطين في المنطقة.

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