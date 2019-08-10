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ليبيا

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مقتل موظفين بالأمم المتحدة بسيارة مفخخة في بنغازي وحفتر يوافق على هدنة العيد ويوقف عملياته العسكرية

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بقلم:  يورنيوز مع رويترز
مقتل موظفين بالأمم المتحدة بسيارة مفخخة في بنغازي وحفتر يوافق على هدنة العيد ويوقف عملياته العسكرية
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أ ف ب
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قالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم السبت ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة. واطلع صحفي من رويترز موجود في مستشفى ببنغازي على قائمة باسمي القتيلين اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ووقع التفجير في سوق أركان ماركت بمنطقة الهواري في بنغازي.

ولم يرد المتحدث باسم البعثة على اتصالات هاتفية أو رسائل بالبريد الإلكتروني.

إلى ذلك أعلن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا ما يسمى (الجيش الوطني الليبي) يوم السبت وقف جميع العمليات العسكرية خلال عطلة عيد الأضحى حتى الإثنين المقبل.

وقال البيان "تقديرا لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاما بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة عن وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من تاريخ اليوم السبت... حتى يوم الاثنين".

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