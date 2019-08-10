صورة لترامب وهو يرفع ابهامه مع رضيع فقد والديه في حادث إل باسو تثير جدالا

أصبحت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يبتسم ابتسامة عريضة ويرفع ابهامه في الوقت الذي كانت فيه زوجته ميلانيا تحتضن رضيعا فقد والديه في حادث إطلاق النار العشوائي في مدينة إل باسو بولاية تكساس مثار حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت ميلانيا الصورة على تويتر.

والتقطت الصورة يوم الأربعاء في مركز إل باسو الطبي الجامعي أثناء زيارة ترامب لتلك المدينة الحدودية بغرب تكساس مع مسعفين وأطباء وأشخاص نجوا من تلك الجريمة التي وقعت يوم السبت في متجر لوول مارت.

وسافر الرئيس وزوجته في وقت سابق من ذلك اليوم إلى دايتون بولاية أوهايو في زيارة مماثلة لمستشفى من أجل المواساة في أعقاب جريمة إطلاق نار عشوائي دامية بعد 13 ساعة فقط من جريمة إل باسو.

وأدت الجريمتان معا إلى سقوط 32 قتيلا من بينهم المسلح الذي ارتكب مذبحة دايتون.

وتفادي ترامب الصحافة خلال زيارتيه للمستشفيين واللتين لم يسمح لوسائل الإعلام بتغطيتهما ولكن البيت الأبيض بث فيما بعد شريطا مصورا قصيرا للزيارتين.

ونشرت السيدة الأولى أيضا عدة صور على تويتر للزيارة من بينها صورة ظهرت فيها وهي تقف أمام شعار لمركز إل باسو الطبي الجامعي محتضنة رضيعا عمره شهران قُتل والداه في هجوم وول مارت أثناء حمايتهما له من الرصاص وفقا لما قالته تقارير.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR — Melania Trump (@FLOTUS) August 8, 2019

ووقف ترامب بجوار السيدة الأولى مبتسما ورافعا إبهامه. ووقف على الطرفين عمة وعم الطفل الذي كان مبتسما أيضا ووضع ذراعه على كتف ترامب أثناء وقوف الأربعة لالتقاط الصورة.

ورأي كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي الصورة على أنها إظهار لعدم تعاطف أو احترام الرئيس لوقار هذه المناسبة.

وقال غريغ بينيلو عضو الحزب الديمقراطي على تويتر ردا على هذه الصورة "طفل أُخذ من بيته وأُجبر على أن يصبح وسيلة دعم في صورة تذكارية لنفس الوحش الذي قتلت كراهيته والديه".

This is a photo of Trump grinning while Melania holds a baby orphaned by the shooting. A baby who was taken from home and forced to serve as a prop at a photo-op for the very monster whose hate killed her/his parents.



I would need 280,000 characters to say how furious I am. pic.twitter.com/4umSc9BQHu — Greg Pinelo (@gregpinelo) August 9, 2019

وقال عم الطفل، الذي وصف نفسه وأخاه القتيل بأنهما من أنصار ترامب، لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة نشرت يوم الجمعة إن زيارة الرئيس واسته ونفي أن ترامب كان هناك "لتحقيق أي نوع من الدعاية السياسية".

وقال إنه اختار أخذ ابن أخيه اليتيم للمستشفى للقاء ترامب وأضاف أن آخرين سيسوا مأساة أسرته. وأصيب الطفل بكسر في اصبعين خلال اطلاق النار ولكن الأطباء سمحوا له بالخروج من المستشفى فيما بعد.

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