شاهد: أبرز أحداث الأسبوع في 60 ثانية

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الهامة كان أبرزها لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمباحثة كيفية الاتفاق على خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

وارتدى بعض طلاب هونغ كونغ أغطية للعينين تحمل شعارات سياسية خلال مظاهراتهم المطالبة بالإصلاح السياسي ضد السلطة المركزية الصينية المستمرة منذ أكثر من تسعة أسابيع.

واشتعلت الحرائق في غابات الأمازون في البرازيل مما أدى لهطول أمطار رمادية مظلمة على مدينة ساو باولو.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي استقالته من منصبه إثر الخلاف السياسي الدائر مع وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وشهدت كشمير توترات أمنية كبيرة في أعقاب إلغاء البرلمان الهندي للحالة الدستورية الخاصة التي تمتع بها الإقليم لعقود.

إقرأ أيضاً:

شاهد: إنقاذ عجوز عالق وسط تيار مائي عنيف باستخدام رافعة في سيتشوان الصينية

باريس تتحضر للاحتفال بالذكرى الـ 75 للتحرير من الاحتلال النازي

الرئيس الإيطالي يحدد موعدا نهائيا للأحزاب للاتفاق على إئتلاف حكومي جديد