انتحار مسن أمريكي وزوجته بسبب ارتفاع كلفة الرعاية الصحية

تحقق شرطة مقاطعة واتكوم في الولايات المتحدة الأمريكية في انتحار مسن وزوجته بسبب عجزهما عن تحمل نفقات علاج الزوجة.

وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالاً من الرجل البالغ من العمر 77 عاماً الذي أعرب عن نيته الانتحار هو وزوجته (76 عاماً) يوم الأربعاء الماضي.

وحاولت الشرطة إبقاء الرجل على خط الهاتف دون جدوى فتوجه رجالها إلى خارج منزله وحاولوا إقناعه بالعدول عن الانتحار عبر مكبرات الصوت لمدة ساعة كاملة قبل أن تقتحم شقته.

ووجدت الشرطة الرجل وزوجته مقتولان جراء الإصابة بطلقات نارية بعد تركهما لأوراق تشير إلى عدم قدرتهما على تحمل نفقات شراء دواء الزوجة المريضة.

وقال نقيب الشرطة: "تركا عدة ملاحظات تشير إلى وجود مشاكل طبية حادة ومستمرة مع الزوجة وتعرب عن مخاوفها من أن الزوجين لم يملكا موارد كافية لدفع تكاليف الرعاية الطبية".

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وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عديد الانتقادات بسبب ارتفاع أسعار الرعاية الصحية في البلاد في ظل انتشار نظم التأمين الصحية الخاصة.

وتحدث ترامب مرارا عن أسعار الدواء خلال حملته الانتخابية السابقة في 2016 لكنه لم ينفذ حتى الآن التغييرات التي وعد بها.

وتخلت إدارته الشهر الماضي عن أكثر مقترحاتها طموحا بشأن تخفيض سعر الوصفات الطبية في تراجع عن سياسة كانت تستهدف شركات التأمين الصحي بما يزيد من احتمالات اقتراح إجراءات جديدة تستهدف شركات الأدوية.

وكان المقترح الملغى سيلزم شركات التأمين الصحي بخصومات تقدر بمليارات الدولارات من شركات الأدوية لصالح مرضى نظام التأمين الصحي (ميديكير).