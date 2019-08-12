وزير خارجية إيران يتهم أمريكا بتحويل الخليج إلى "كبريت مشتعل"

ذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية أن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اتهم الولايات المتحدة، اليوم، الإثنين، بتحويل منطقة الخليج إلى "علبة كبريت قابلة للاشتعال"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأصبحت حركة مرور ناقلات النفط في الخليج عبر مضيق هرمز محور المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران وأعادت فرض العقوبات عليها.

وبعد انفجارات ألحقت أضرارا بست ناقلات في أيار/مايو وحزيران/يونيو واحتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في تموز/يوليو، أطلقت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج انضمت إليها بريطانيا بهدف حماية السفن التجارية.

ونقلت الجزيرة عن ظريف قوله في مقابلة "الخليج ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا".

وأضاف "إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية تابعة للدولة أن ظريف، الذي وصل إلى الدوحة يوم الأحد، التقى اليوم، الإثنين، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لنقل تلك الرسالة.

وتحاول قطر، التي تستضيف إحدى أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، عدم الانزلاق إلى الصراع المتصاعد بين واشنطن وطهران.

في السياق، قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، اليوم أيضاً، إن وجود القوات الغربية في الخليج يزيد التوتر في المنطقة. وأضاف "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن".

وتابع قائلا "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة وإن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

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