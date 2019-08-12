التلفزيون السعودي: العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يبحثان الوضع في اليمن

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم، الإثنين، إن العاهل السعودي، الملك سلمان، يلتقي في هذه الأثناء بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار جولة يقوم بها الأخير إلى السعودية.

وقال التلفزيون السعودي في خبر أوردته وكالة رويترز للأنباء إن العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يتباحثان الوضع في اليمن.

وتسارعت الأحداث السبت بعد سيطرة الإنفصاليين على ثلاثة معسكرات حكومية وعلى القصر الرئاسي في اليمن، وعززت من الانقسامات بين الشريكين الهامين في التحالف الداعم للحكومة اليمنية، ألا وهما السعودية والإمارات.

ومن هذه الزاوية يقرأ البعض زيارة ولي عهد أبوظبي إلى السعودية.

والسبت الفائت، حمّلت وزارة الخارجية اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات "تبعات الانقلاب" في عدن، مطالبة أبو ظبي بوقف دعمها المادي والعسكري فوراً للانفصاليين.