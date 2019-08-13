روسيا تعترف بأن مستوى الإشعاع ارتفع ما بين 4 إلى 16 مرة بعد انفجار بقاعدة أبحاث نووية

قالت وكالة الأنباء الروسية الحكومية (تاس) إن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بنسبة تصل إلى 16 مرة في ال8 من أغسطس/اب بعد حادث قالت السلطات إنه تضمن تجربة صاروخية على منصة بحرية قبالة شمال روسي.

وقالت وزارة الدفاع في بادئ الأمر إن مستوى الإشعاع ظل طبيعيا، لكن الزيادة في مستويات الإشعاع المسجلة في مدينة سيفيرودفينسك دفعت خبراء نوويين مقيمين في الولايات المتحدة للاشتباه في أن التجربة الفاشلة تضمنت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية.

وقالت منظمة "غرين بيس" في وقت سابق إن مستوى الإشعاع ارتفعت 20 مرة.

قالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الروسية، يوم الثلاثاء إنها تعتقد أن مستوى الإشعاع ارتفعت ما بين 4 إلى 16 مرة.

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