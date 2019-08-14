باكستان تحتفل بيوم الاستقلال وخان يزور كشمير في أوج التوتر مع الهند

انتقد رئيس وزراء باكستان عمران خان الهند، الأربعاء بسبب الإجراءات التي اتخذتها في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين النوويين وذلك خلال كلمة أدلى بها بمناسبة يوم الاستقلال.

وألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الخاضع لإدارتها من الإقليم، ويعرف بجامو وكشمير، في الخامس من أغسطس آب واتخذت إجراءات لإسكات اضطرابات واسعة النطاق بقطع الاتصالات وفرض قيود على حرية الحركة.

وردت باكستان بتعليق التجارة وجميع روابط النقل العام بين البلدين كما طردت سفير نيودلهي لدى إسلام اباد.

وقال خان في بيان "يوم الاستقلال فرصة لنشعر بسعادة غامرة، لكننا نشعر بالحزن لمحنة أشقائنا الكشميريين في جامو وكشمير المحتلة ضحايا القمع الهندي".

وأضاف "أؤكد لأشقائنا الكشميريين أننا نقف معهم".

ومن المتوقع أن يسافر خان إلى مظفر اباد عاصمة آزاد كشمير في وقت لاحق يوم الأربعاء لإلقاء كلمة أمام برلمان الولاية.

رئيس وزراء باكستان عمران خان رويترز

الهند تخفف حظر التجول بكشمير

من جهته أعلن حاكم ولاية جامو كشمير أن حظر التجول المفروض على القسم الهندي من كشمير سيخفف بعد عيد الاستقلال الخميس لكن خطوط الهاتف والانترنت ستبقى مقطوعة كما نقلت عنه وسائل الاعلام المحلية الاربعاء.

وقال الحاكم ساتيا بال مالك في مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز اوف انديا" الأربعاء "لا نريد أن نقدم للعدو وسائل الاتصالات هذه قبل ان تهدأ الأمور"، مضيفا "بحلول أسبوع او عشرة أيام سيكون كل شيء على ما يرام وسنفتح تدريجيا خطوط الاتصالات".

وطلبت باكستان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث التطورات في كشمير كما جاء في خطاب أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية يوم الأربعاء.

وتحكم الهند وادي كشمير، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية، والمنطقة التي يهيمن عليها الهندوس حول مدينة جامو، بينما تدير باكستان منطقة في الغرب تعرف باسم آزاد كشمير، وتسيطر الصين على منطقة مرتفعة قليلة السكان في الشمال.

وأدى إلغاء الهند للوضع الخاص بجامو وكشمير لحرمان الولاية من حق صياغة قوانينها كما يسمح لغير المقيمين فيها بشراء عقارات.

وخاضت الهند وباكستان حربين بسبب كشمير منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، وأوشكا على خوض حرب ثالثة في فبراير شباط بعد هجوم دام شنته جماعة مسلحة تتخذ من باكستان مقرا على الشرطة الهندية نتج عنه تبادل البلدين لضربات جوية.

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